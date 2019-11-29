"Арсенал" уволил главного тренера [ Редактировать ]
Руководство "Арсенала" уволило главного тренера команды Унаи Эмери, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что специалист покинул команду вместе со своим штабом. Ссполняющим обязанности главного тренера стал ассистент Эмери Фредрик Юнгберг.
"Решение от отставке было принято в связи с тем, что результаты клуба не были на требуемом уровне. Мы попросили Фредерика Юнгберга временно взять контроль над первой командой. Мы уверены в том, что Фредди выведет нас из кризиса. Сейчас идет поиск нового главного тренера, и мы объявим, когда этот процесс будет завершен", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб подписал контракт с фейковым игроком.
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