Руководство "Арсенала" уволило главного тренера команды Унаи Эмери, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что специалист покинул команду вместе со своим штабом. Ссполняющим обязанности главного тренера стал ассистент Эмери Фредрик Юнгберг.

"Решение от отставке было принято в связи с тем, что результаты клуба не были на требуемом уровне. Мы попросили Фредерика Юнгберга временно взять контроль над первой командой. Мы уверены в том, что Фредди выведет нас из кризиса. Сейчас идет поиск нового главного тренера, и мы объявим, когда этот процесс будет завершен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб подписал контракт с фейковым игроком.