Фото: instagram.com/furacaotete/

Донецкий "Шахтер" намерен выручить круглую сумму за талантливого 19-летнего полузащитника Тете, перешедшего в стан "горняков" из "Гремио" в феврале 2019 года. Об этом сообщил агент бразильца Пабло Буэно в интервью Radio Grenal.

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"Чтобы забрать Тете из "Шахтера" нужно сделать хорошее предложение. Мы начнем переговоры с суммы в 50 млн. евро. "Гремио" должен получить 15% от нее и еще 3% за воспитание игрока", - сообщил менеджер футболиста.

🗣️ Pablo Bueno, empresário do atacante Tetê, do Shakhtar Donestk, ex-🇧🇼#Grêmio: "Pra tirar ele do Shakhtar tem que depositar um bom valor. Começam a conversa a partir de 50 milhões de Euros. O Grêmio tem 15%, mais 3% da formação." — rádio grenal (@rdgrenal) November 27, 2019

Отметим, что "оранжево-черные" два месяца вели переговоры с бразильским клубом, руководство которого не хотело отпускать игрока, предрекая ему великое будущее. В итоге, за 15 млн. евро футболист подписал пятилетний контракт с украинским грандом с клаусулой в 150 млн. евро. Ныне за полузащитником охотятся итальянские "Милан" и "Рома".

В футболке "Шахтера" Тете провел 24 поединка, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

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