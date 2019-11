Фото: instagram.com/furacaotete/

Донецкий "Шахтер" намерен выручить круглую сумму за талантливого 19-летнего полузащитника Тете, перешедшего в стан "горняков" из "Гремио" в феврале 2019 года. Об этом сообщил агент бразильца Пабло Буэно в интервью Radio Grenal.

"Чтобы забрать Тете из "Шахтера" нужно сделать хорошее предложение. Мы начнем переговоры с суммы в 50 млн. евро. "Гремио" должен получить 15% от нее и еще 3% за воспитание игрока", - сообщил менеджер футболиста.

🗣️ Pablo Bueno, empresário do atacante Tetê, do Shakhtar Donestk, ex-🇧🇼#Grêmio: "Pra tirar ele do Shakhtar tem que depositar um bom valor. Começam a conversa a partir de 50 milhões de Euros. O Grêmio tem 15%, mais 3% da formação."