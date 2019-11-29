В Украине увеличат максимальное пособие безработным, сообщает "РБК-Украина".

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Так, прожиточный минимум для трудоспособных лиц возрастет с 2007 грн. до 2102 грн. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

Отмечается, что те, кто получает максимальное пособие по безработице, с 1 декабря будут получать 8408 грн за месяц (4 прожиточных минимума).

В то же время размер минимальной помощи по безработице останется без изменений. Этот размер зависит от стажа и колеблется от 610 до 1630 грн.

Ранее сообщалось, что Кабмин разблокировал выплату больничных.