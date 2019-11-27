Кабмин разблокировал выплату больничных [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины принял решение для разблокирования выплаты больничных. Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.
На заседании правительства принято решение, которое позволит Фонду соцстраха выплачивать деньги по листкам временной нетрудоспособности. Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал провести служебную проверку и анонсировал смену руководства Фонда.
Кабмин направил дополнительные 1,4 млрд гривен на выплату больничных, пособий по беременности и родам, а также выплаты на погребение.
Ранее сообщалось, что шахтерам погасили задолженности по зарплате.
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