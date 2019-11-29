Последний день осени уже приближаются, а за ним и сразу зима. Несмотря на то, что за окном уже холодно, и даже морозно, не стоит отчаиваться и впадать в депрессию. Ведь всегда можно найти интересное занятие. Тем более, что в Киеве на этих выходных пройдет масса мероприятий. Выбирайте то, что ближе вам по душе. Позовите близких вам людей или соберите шумную компанию, и вперед на встречу приключениям.

Hammali&Navai

Концерт рэп дуэта Александра Алиева и Наваи Бакирова.

Когда: 29 ноября, 20:00

Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119

Сколько стоит: от 1149 гривен

Балет "Баядерка"

Легендарная "Баядерка" - одно из самых совершенных балетных произведений Людвига Минкуса и Мариуса Петипа, которым киевский балет начал свою историю в 1926 году. Главные партии исполняют звезды мирового балета: американец Константин Аллен и украинка Наталья Мацак. Солисты покоряют зрителей чрезвычайно высокой техничностью, безукоризненной артистичностью, трогательной искренностью и изяществом каждого движения.

Когда: 30 ноября, 19:00

Где: Национальная опера Украины, улица Владимирская, 50

Сколько стоит: от 150 гривен

Петля Пристрастия

Группа играет мощную и трагичную музыку и давно получила звание одной из важнейших гитарных инди-команд постсоветского пространства. В этом году группа выпустила "Гул" - свой самый цельный, самый проникновенный и самый душераздирающий альбом, побывала в "Вечернем Урганте", и теперь наконец-то впервые отправляется в большой тур.

Когда: 30 ноября, 19:00

Где: Mezzanine, улица Нижнеюрковская, 31

Сколько стоит: 300 гривен

Сольный концерт группы Eye Tea

Eye Tea - молодая украинская группа, которая состоит из трех участников: Кирилла (вокал, гитара, автор песен), Александра (бас гитара) и Стаса (барабаны). Ребята творят в жанрах грандж, пост-гранж, рок и хард-рок. Для участников этой группы музыка - это бесценная материя, которая помогает найти в себе ту человечность, о которой все говорят. По мнению ребят, занятия музыкой - это уникальный процесс самопознания, и поэтому они просто не могли лишить себя такого удовольствия.

Когда: 30 ноября, 19:00

Где: Monteray Club, улица Прорезная, 8

Сколько стоит: 200 гривен

Jamala

На концерте певица представит новую программу, в которой будут собраны знаковые песни из всех ее альбомов.

Когда: 30 ноября, 19:00

Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Сколько стоит: от 250 гривен

Концерт Freak Power

Украинских меломанов ждет зажигательная вечеринка от британского бэнда. Freak Power известны своей эксцентричностью и эпатажем. Гости смогут оторваться под крутые треки и по-настоящему зажечь.

Стиль неординарной группы можно охарактеризовать как смесь фанка, соула, эйсид-джаза и трип-хопа. Мелодии Freak Power полностью завладевают слушателями, заставляя их танцевать и растворяться в музыке. Группа была популярна в 90-х и наделала много шума, а в наши дни можно наблюдать за возрождением бэнда.

Когда: 1 декабря, 19:00

Где: Caribbean Club, улица С. Петлюры, 4

Сколько стоит: 680-1390 гривен

Шоу-программа в парке Киевская Русь

"Парк Киевская Русь" приглашает совершить путешествие в эпоху Средневековья. Гости познакомятся с историей Киевской Руси и жизнью старого города (V-XIII веков).

На мероприятии гостей ждут:

шоу-программа;

горячие напитки и блюда, приготовленные на костре;

средневековые обряды;

катание на лошадях;

мастер-классы древних боевых искусств;

средневековый тир;

игры и хороводы;

развлечения для детей.

Посетители увидят шедевры средневековой архитектуры: оборонительное сооружение "Забороль", Михайловские ворота, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы Х-ХII веков, деревянную Васильевскую церковь Х века.

Гости смогут посетить музей исторического костюма и деревянного зодчества, а также экспозицию осадной техники, кораблестроения и пыток.

Когда: 1 декабря, 13:30

Где: "Парк Киевская Русь", с. Копачов, Обуховский район, Киевская область

Сколько стоит: 80-190 гривен

Выставкам ювелирных украшений

Ищете подарки? Идеальные сережки? Обручальное кольцо?

Здесь самый большой выбор украшений и подарков; Скидки на украшения, какие вы не найдете даже в интернете; Огромный выбор обручальных колец; Эксклюзивные драгоценности с историей; Акции, конкурсы, звезды и много интересных локаций, где ты сможешь круто провести время

Когда: 30 ноября - 1 декабря

Где: МВЦ, Броварской проспект, 15

Выставка тел

В Киеве впервые проходит всемирно известная выставка BODY WORLDS - "Вселенная тела". На примерах "живых" экспонатов зрители могут проследить все изменения, происходящие с телом человека в течение жизни, разложить для себя по полочкам процессы физической жизнедеятельности, узнать о возможности сохранения здорового организма в течение всей жизни.

BODY WORLDS - "Вселенная тела" - это настоящие человеческие тела, сохраненные после смерти их владельцев, методом пластинации - специальный метод бальзамирования и консервации, изобретенный немецким врачом Гунтер фон Гаґенсом в 1970-х. Обработанные таким способом тела сохраняют клеточные структуры и рельеф мертвых тканей на долгие годы.