Выходные в Киеве: куда пойти 30 ноября - 1 декабря (афиша) [ Редактировать ]
Последний день осени уже приближаются, а за ним и сразу зима. Несмотря на то, что за окном уже холодно, и даже морозно, не стоит отчаиваться и впадать в депрессию. Ведь всегда можно найти интересное занятие. Тем более, что в Киеве на этих выходных пройдет масса мероприятий. Выбирайте то, что ближе вам по душе. Позовите близких вам людей или соберите шумную компанию, и вперед на встречу приключениям.
Hammali&Navai
Концерт рэп дуэта Александра Алиева и Наваи Бакирова.
- Когда: 29 ноября, 20:00
- Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119
- Сколько стоит: от 1149 гривен
Балет "Баядерка"
Легендарная "Баядерка" - одно из самых совершенных балетных произведений Людвига Минкуса и Мариуса Петипа, которым киевский балет начал свою историю в 1926 году. Главные партии исполняют звезды мирового балета: американец Константин Аллен и украинка Наталья Мацак. Солисты покоряют зрителей чрезвычайно высокой техничностью, безукоризненной артистичностью, трогательной искренностью и изяществом каждого движения.
- Когда: 30 ноября, 19:00
- Где: Национальная опера Украины, улица Владимирская, 50
- Сколько стоит: от 150 гривен
Петля Пристрастия
Группа играет мощную и трагичную музыку и давно получила звание одной из важнейших гитарных инди-команд постсоветского пространства. В этом году группа выпустила "Гул" - свой самый цельный, самый проникновенный и самый душераздирающий альбом, побывала в "Вечернем Урганте", и теперь наконец-то впервые отправляется в большой тур.
- Когда: 30 ноября, 19:00
- Где: Mezzanine, улица Нижнеюрковская, 31
- Сколько стоит: 300 гривен
Сольный концерт группы Eye Tea
Eye Tea - молодая украинская группа, которая состоит из трех участников: Кирилла (вокал, гитара, автор песен), Александра (бас гитара) и Стаса (барабаны). Ребята творят в жанрах грандж, пост-гранж, рок и хард-рок. Для участников этой группы музыка - это бесценная материя, которая помогает найти в себе ту человечность, о которой все говорят. По мнению ребят, занятия музыкой - это уникальный процесс самопознания, и поэтому они просто не могли лишить себя такого удовольствия.
- Когда: 30 ноября, 19:00
- Где: Monteray Club, улица Прорезная, 8
- Сколько стоит: 200 гривен
Jamala
На концерте певица представит новую программу, в которой будут собраны знаковые песни из всех ее альбомов.
- Когда: 30 ноября, 19:00
- Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
- Сколько стоит: от 250 гривен
Концерт Freak Power
Украинских меломанов ждет зажигательная вечеринка от британского бэнда. Freak Power известны своей эксцентричностью и эпатажем. Гости смогут оторваться под крутые треки и по-настоящему зажечь.
Стиль неординарной группы можно охарактеризовать как смесь фанка, соула, эйсид-джаза и трип-хопа. Мелодии Freak Power полностью завладевают слушателями, заставляя их танцевать и растворяться в музыке. Группа была популярна в 90-х и наделала много шума, а в наши дни можно наблюдать за возрождением бэнда.
- Когда: 1 декабря, 19:00
- Где: Caribbean Club, улица С. Петлюры, 4
- Сколько стоит: 680-1390 гривен
Шоу-программа в парке Киевская Русь
"Парк Киевская Русь" приглашает совершить путешествие в эпоху Средневековья. Гости познакомятся с историей Киевской Руси и жизнью старого города (V-XIII веков).
На мероприятии гостей ждут:
- шоу-программа;
- горячие напитки и блюда, приготовленные на костре;
- средневековые обряды;
- катание на лошадях;
- мастер-классы древних боевых искусств;
- средневековый тир;
- игры и хороводы;
- развлечения для детей.
Посетители увидят шедевры средневековой архитектуры: оборонительное сооружение "Забороль", Михайловские ворота, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы Х-ХII веков, деревянную Васильевскую церковь Х века.
Гости смогут посетить музей исторического костюма и деревянного зодчества, а также экспозицию осадной техники, кораблестроения и пыток.
- Когда: 1 декабря, 13:30
- Где: "Парк Киевская Русь", с. Копачов, Обуховский район, Киевская область
- Сколько стоит: 80-190 гривен
Выставкам ювелирных украшений
Ищете подарки? Идеальные сережки? Обручальное кольцо?
Здесь самый большой выбор украшений и подарков; Скидки на украшения, какие вы не найдете даже в интернете; Огромный выбор обручальных колец; Эксклюзивные драгоценности с историей; Акции, конкурсы, звезды и много интересных локаций, где ты сможешь круто провести время
- Когда: 30 ноября - 1 декабря
- Где: МВЦ, Броварской проспект, 15
Выставка тел
В Киеве впервые проходит всемирно известная выставка BODY WORLDS - "Вселенная тела". На примерах "живых" экспонатов зрители могут проследить все изменения, происходящие с телом человека в течение жизни, разложить для себя по полочкам процессы физической жизнедеятельности, узнать о возможности сохранения здорового организма в течение всей жизни.
BODY WORLDS - "Вселенная тела" - это настоящие человеческие тела, сохраненные после смерти их владельцев, методом пластинации - специальный метод бальзамирования и консервации, изобретенный немецким врачом Гунтер фон Гаґенсом в 1970-х. Обработанные таким способом тела сохраняют клеточные структуры и рельеф мертвых тканей на долгие годы.
- Когда: 30 ноября - 1 декабря
- Где: ВДНХ, 4 павильон, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: 650 гривен.
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