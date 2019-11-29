Полностью обнаженная модель plus size шокировала поклонников [ Редактировать ]
Модель plus size популярного бренда Calvin Klein Эшли Грэм шокировала поклонников новым фото. Звезда позировала беременная без одежды.
32-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram-сториз фотографию, на которой была без одежды, прикрыв грудь рукой.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
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