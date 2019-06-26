Эмили Ратаковски ошарашила откровенным образом [ Редактировать ]
Знаменитая модель Эмили Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом. Фото Эмили опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке модель позирует в мини платье оранжевого цвета. Так, многие поклонники акцентировали свое внимание на зону декольте. Грудь Ратаковски прикрывают узкие полоски ткани. "Потрясающая!", "Эмили, вы неворятная!", - писали поклонники под фото.
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк шокировала экстремальным декольте.
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