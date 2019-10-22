Модель plus size популярного бренда Calvin Klein вызвала волну негатива своей фотосессией. Об этом сообщает Bored Panda.

22-летняя американская рэперша Джейн Чика снялась в рекламе. На фото она позирует в белье, демонстрируя особенности своей фигуры.

"Говорю свою правду в своих кельвинах", - подписали снимки.

Многие фанаты бренда и пользователи Сети восприняли рекламу не как пример бодипозитивного мышления, а как пропаганду нездорового образа жизни.

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