Модель plus size напугала формами (фото) [ Редактировать ]
Модель plus size популярного бренда Calvin Klein вызвала волну негатива своей фотосессией. Об этом сообщает Bored Panda.
22-летняя американская рэперша Джейн Чика снялась в рекламе. На фото она позирует в белье, демонстрируя особенности своей фигуры.
"Говорю свою правду в своих кельвинах", - подписали снимки.
Многие фанаты бренда и пользователи Сети восприняли рекламу не как пример бодипозитивного мышления, а как пропаганду нездорового образа жизни.
Ранее сообщалось о том, что семья Заворотнюк показала архивные фото акртисы. А также, Потап удивил рассказами о любимой
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