Полуобнаженная Ратаковски шокировала откровенной фотосессией с мужем [ Редактировать ]
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором позирует на спине у мужа в откровенном купальнике.
Модель сейчас находится на отдыхе на Мальдивах с мужем. Модель позирует в белом слитном купальнике с декоративными завязками на боках.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
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