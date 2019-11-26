Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором позирует на спине у мужа в откровенном купальнике.

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Модель сейчас находится на отдыхе на Мальдивах с мужем. Модель позирует в белом слитном купальнике с декоративными завязками на боках.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.