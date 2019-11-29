В пятницу, 29 ноября, суд оставил под стражей народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения. Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения без права внесения залога до 29 января 2020 года, сообщает "112 Украина".

Заседание длилось более трех часов. Адвокаты просили об отмене меры пресечения вообще, ведь, по их словам, Пашинский не скрывался от следствия, наоборот, сотрудничал с ним. Также его адвокат заявил о том, что следствие не предоставило доказательств, доказывающих обоснованность подозрения, поэтому нет оснований для продолжения меры пресечения. Прокуроры заявили, что более мягкая мера пресечения не сможет предупредить угрозу влияния Пашинского на свидетелей дела.

Суд отказал в удовлетворении ряда ходатайств о взятии Пашинского на поруки, которые подавали, в том числе, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-нардеп Андрей Тетерук.

Ранее мы писали о том, что Пашинскому сообщили о подозрении за стрельбу в человека. Позже его отправили за решетку.