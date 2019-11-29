Саммит "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря, пройдет в Елисейском дворце. Об этом сообщают российские СМИ.

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" начнется в "первые часы после полудня и завершится вечером". Более подробную программу обнародуют позднее.

В саммите примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал главные темы переговоров "нормандской встречи", а также рассказал об ожиданиях от процесса.