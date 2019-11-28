Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангелой Меркель обсудили проведение саммита в "нормандском формате". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о том, что этот телефонный разговор стал уже седьмым между лидерами Украины и Германии за последние месяцы.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандской формате" 9 декабря этого года", - сообщили в Офисе президента.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области. А также Зеленский назначил нового замглавы СБУ