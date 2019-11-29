9 декабря пройдет саммит лидеров "нормандкой четверки". Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от встречи. Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, закон об особом статусе Донбасса является частью "Минска-2", а движение в сторону иного документа вызовт трудности по урегулировании ситуации в Украине.

"Закон об особом статусе - это составная часть минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - сказал Песков.

Представитель Кремля призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров "нормандкой четверки".

"Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - подытожил Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал главные темы переговоров "нормандской встречи", а также рассказал об ожиданиях от процесса.