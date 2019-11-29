Астролог Влад Росс рассказал о том, что Близнецы и Львы - противоположности, первые любят за спиной облить кого-то грязью, а вторые по своей натуре очень благородные, пишет "Главред".

Близнецы болтливые, весьма спокойные и не склонны к открытым конфликтам и к агрессии.

По его словам, Львы могут немного порычать, а потом быстро отыщут способ, как исчерпать конфликт.

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"Близнецы любят сплетни, слухи и доносы. Они любят облить кого-то грязью, посудачить за спиной…", - поделился эксперт.

Росс добавил, что со Львами, если и поссоришься, то сразу же помиришься. Астролог подчеркнул, что представители этого знака всегда прощают и могут найти мудрый выход из любой ситуации.

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