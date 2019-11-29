Какой знак зодиака самый отзывчивый [ Редактировать ]
Отзывчивость - весьма редкая черта характера в наше время. Обычно такими людьми могут манипулировать и использовать в своих целях. Однако, это безмерно верные и преданные люди. Так, астрологи рассказали, какой знак зодиака всегда готов прийти на помощь.
Итак, на первом месте оказался Водолей. Представители этого знака зодиака не способны на ложь и предательство. Они готовы отдать последнее, если видят, что человек действительно в этом нуждается. Водолеи способны прощать и помогать даже тем людям, которые когда-то поступили с ними плохо.
Однако, пользоваться доброй Водолея не выйдет. У них слишком хорошо развита интуиция, потому представители этого знака умеют разбираться в людях.
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