Курс валют на 30 ноября [ Редактировать ]
На понедельник, 2 декабря, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на шесть копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс национальной валюты - 23,97 гривны за доллар.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2397,2276 гривны;
- 100 евро - 2632,6354 гривен.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
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