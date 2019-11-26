Национальный банк Украины показал новые банкноты номиналом 50 и 200 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Купюры теперь имеют дизайн нового поколения номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Основные изображения нынешних банкнот 50 и 200 гривен (Михаил Грушевский и Леся Украинка) сохранятся. Теперь новые купюры будут аналогичного размеры и подобную цветовую гамму.

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Обновленные банкноты имеют усиленную защиту. Улучшена рельефность элементов печати; изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Также, на обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использованы инновационные защитные элементы.

Ранее сообщалось о том, что НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен