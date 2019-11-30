В воскресенье, 1 декабря, в Украине незначительно похолодает. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Так, на западе, севере и в центре страны температура воздуха днем будет -1...+1 градус, а ночью -2...-4. На востоке днем и ночью ожидается -1...+1 градус. На территории южных областей днем 2...4 градуса тепла, а ночью -1...+1.

В Киеве в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до -1...+1.

Ранее мы сообщали, какая погода ждет украинцев в декабре.