Погода на 1 декабря: украинцев шокировали прогнозом [ Редактировать ]
Фото: kz.utro.news
В воскресенье, 1 декабря, в Украине незначительно похолодает. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Так, на западе, севере и в центре страны температура воздуха днем будет -1...+1 градус, а ночью -2...-4. На востоке днем и ночью ожидается -1...+1 градус. На территории южных областей днем 2...4 градуса тепла, а ночью -1...+1.
В Киеве в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до -1...+1.
Ранее мы сообщали, какая погода ждет украинцев в декабре.
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