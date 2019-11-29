В субботу, 30 ноября, на западе и севере Украины ожидается мокрый снег, а вот на остальной территории, кроме юга, пройдут дожди, пишут "Факты".

Днем на севере и местами в центре столбики термометров покажут плюс 4 градуса, а в Одесской области потеплеет до 12 градусов.

В воскресенье, 1 декабря, почти по всей Украине будет сухо. Лишь в Харьковской области возможен мокрый снег. В Сумской и Харьковской областях температура воздуха опустится в дневное время до 1 градуса мороза, а на юге достигнет плюс 6 градусов.

Ранее сообщалось, какой будет погода на Новый Год.