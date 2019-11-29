Мокрый снег и дожди: синоптики удивили украинцев [ Редактировать ]
В субботу, 30 ноября, на западе и севере Украины ожидается мокрый снег, а вот на остальной территории, кроме юга, пройдут дожди, пишут "Факты".
Днем на севере и местами в центре столбики термометров покажут плюс 4 градуса, а в Одесской области потеплеет до 12 градусов.
В воскресенье, 1 декабря, почти по всей Украине будет сухо. Лишь в Харьковской области возможен мокрый снег. В Сумской и Харьковской областях температура воздуха опустится в дневное время до 1 градуса мороза, а на юге достигнет плюс 6 градусов.
Ранее сообщалось, какой будет погода на Новый Год.
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