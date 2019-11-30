На голодному пайку. На Черкащині сотні лікарів лишилися без грошей. За цей місяць людям урізали зарплати. А от перед Новим роком медики взагалі ризикують не отримати нічого. Чому медказклади без фінансування? Розбирався Станіслав Кухарчук.

Уже тиждень Борис Якович на лікарняному ліжку. Швидка привезла його непритомним. Лікарям вдячний. Єдине, на що нарікає, - усі медикаменти треба купувати своїм коштом.

"Оцього тільки, ну, рахуй що взагалі треба багато грошей платити за ліки. - У лікарні нічого свого нема? - Ні, нічого, самі все", - бідкається Борис Вара, мешканець Лисянки.

У Лисянській райлікарні не те що на препарати, на зарплату грошей не вистачає. За листопад медики отримають неповну ставку, а в грудні їм і цього не обіцяють. Дефіцит лікарняного бюджету 2,5 мільйони гривень. Щоб якось заощадити, персонал відправляють у неоплачувані відпустки. Ті, хто залишився, працюють за трьох. Щоправда, на мінімальну зарплату.

"Дуже багато хворих у нас лежить - 35 чоловік, дуже багато післяопераційних - це сьогодні тут виписалося. Дуже багато роботи і це уявіть, - от туди-сюди і за 3100. Як ви вважаєте - це нормально?"

З необхідних лікарні 25 мільйонів гривень, держава виділила 16. Ще 4,5 дав район, але коштів все одно не вистачило. Аби зекономити, медзаклад міг ще на початку року скоротити відділення стаціонару у селах, однак рука не піднялась, - каже головний лікар. Тепер же про звільнення попередили більше як 40 працівників.

"Скорочуємо терапевтичне відділення №2 з базуванням в селі Виноград, інфекційне відділення в селі Бужанка, заплановане на 15 стаціонарних ліжок, стоматологи ті , що працюють на селі", - говорить Олександр Ніколюк, головний лікар Лисянської ЦРЛ.

Намагаємось дізнатися в райадміністрації, чи є гроші на фінансування лікарні. Голову в Лисянці ще не призначили. А на місці взагалі немає нікого з керівництва.

"Нема? Мабуть, вона теж поїхала. - На похорони? - Ну, да! Мабуть, все керівництво поїхало, я не знаю".

Отримати коментарі в районній раді теж заледве вдалось. Там кажуть, чотири з половиною мільйони гривень, які виділили лікарні, - це гроші на модернізацію закладу. Більше коштів у районному бюджеті немає.

"Мабуть дефіцит бюджету не тільки в нашому районі і не тільки в нашій області - дефіцит бюджету по всій Україні", - говорить Олександр Галушко, перший заступник голови Лисянської районної ради.

Проте ситуація, схоже, не безнадійна. Днями Уряд ухвалив рішення спрямувати на дофінансування медзакладів 326 мільйонів гривень. Але з 1 квітня державної субвенції лікарням вже не виділятимуть. З початком реформи заклади отримуватимуть кошти за виконану роботу від Національної служби здоров'я.

Однак Лисянська лікарня через брак фінансування так і не змогла підготуватися до цього етапу. Тож невідомо, чи отримуватиме вона гроші.