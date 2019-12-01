Лукашенко и Путин договорились о создании общего правительства [ Редактировать ]
В субботу, 30 ноября, стало известно, что Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.
"Президенты (Александр Лукашенко и Владимир Путин, - ред.) договорились, что цели заявлены грандиозные, и они не должны меняться.
Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил Семашко.
Также он заявил, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об отношениях Украины и Беларуси.
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