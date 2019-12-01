В Швеции разбился самолет, есть жертвы [ Редактировать ]
Фото: самолет DA20
В Швеции возле частного жилого дома разбился самолет, в результате чего погиб пилот, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheLocal.
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Сообщается, что пилот самолета врезался в сад жилого дома в городе Роннебю на юго-востоке Швеции.
"Небольшой винтовой самолет разбился в саду дома в жилом районе в Роннебю, население которого составляет около 13 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Канаде разбился самолет.
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