В Швеции возле частного жилого дома разбился самолет, в результате чего погиб пилот, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheLocal.

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Сообщается, что пилот самолета врезался в сад жилого дома в городе Роннебю на юго-востоке Швеции.

"Небольшой винтовой самолет разбился в саду дома в жилом районе в Роннебю, население которого составляет около 13 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Канаде разбился самолет.