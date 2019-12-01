В США разбился самолет, погибли девять человек [ Редактировать ]
В США в штате Южная Дакота при крушении самолета трагически погибли девять человек, сообщает Associated Press.
Известно, что всего на борту самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек. Воздушное судно разбилось вскоре после взлета из аэропорта города Чемберлен в 225 км к западу Су-Фолс.
Предварительно известно, что среди погибших были двое детей и пилот. Троих выживших доставили в больницу. Отмечается, что накануне происшествия в районе авиакатастрофы было объявлено штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
по теме
В Канаде разбился самолет, есть жертвы
В Канаде произошла авария легкомоторного самолета Piper PA-32
В Испании разбился самолет, есть жертвы
В результате происшествия два человека погибли
В Афганистане разбился военный вертолет, есть жертвы
В Афганистане потерпел крушение военный самолет Chinook
Врачи до смерти закормили пациента
В Гонконге врачи по ошибке установили питательную трубку в легкое пациента, что убило его
У самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель
У самолета украинского производства "Руслан" отказал один из двигателей