В США в штате Южная Дакота при крушении самолета трагически погибли девять человек, сообщает Associated Press.

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Известно, что всего на борту самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек. Воздушное судно разбилось вскоре после взлета из аэропорта города Чемберлен в 225 км к западу Су-Фолс.

Предварительно известно, что среди погибших были двое детей и пилот. Троих выживших доставили в больницу. Отмечается, что накануне происшествия в районе авиакатастрофы было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.