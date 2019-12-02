Люди, которые умеют "управлять" другими весьма опасные и непредсказуемые. Окружающие всегда остерегаются иметь таких людей в окружении, ведь никогда не знаешь, на что еще они способны. Астрологи рассказали, какой знак зодиака мастер манипуляции.

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Итак, на первом месте оказались Девы. Представители этого знака при желании могут "управлять" людьми для выгодной себе ситуации. Они очень умны и проницательны. Девы повсюду подозревают обман, так как сами являются талантливыми лжецами.

Этот знак зодиака - виртуозный детектив. Они умеют "складывать пазлы" так, чтобы оказаться в хорошем свете.

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