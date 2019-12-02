Какой знак зодиака умеет манипулировать людьми [ Редактировать ]
Люди, которые умеют "управлять" другими весьма опасные и непредсказуемые. Окружающие всегда остерегаются иметь таких людей в окружении, ведь никогда не знаешь, на что еще они способны. Астрологи рассказали, какой знак зодиака мастер манипуляции.
Итак, на первом месте оказались Девы. Представители этого знака при желании могут "управлять" людьми для выгодной себе ситуации. Они очень умны и проницательны. Девы повсюду подозревают обман, так как сами являются талантливыми лжецами.
Этот знак зодиака - виртуозный детектив. Они умеют "складывать пазлы" так, чтобы оказаться в хорошем свете.
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