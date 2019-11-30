Всем нам приходится взаимодействовать с людьми изо дня в день. Однако, некоторые не очень комфортно себя чувствуют, если находятся в окружении большой компании. Другие же, наоборот, любят заводить новые знакомства и поддерживать любой разговор. Астрологи рассказали, какой знак зодиака ненавидит скуку и одиночество.

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Итак, на первом месте оказался Стрелец. Представители этого знака зодиака очень дружелюбны и любезны. Они любят веселые компании и, более того, практически всегда являются лидером таковой. Общаясь с другими людьми Стрельцы обмениваются энергией и познают что-то новое, что необычайно им нравится.

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