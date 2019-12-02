Почему нельзя дарить украшения: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Считается, что приметы и суеверия предсказывают и предупреждают о вещах, которые обязательно случатся. Поэтому их нужно придерживаться, чтобы не накликать в свой дом беду. Одна из таких примет касается того, что нельзя дарить украшения любимому человеку. Podrobnosti.ua расскажут, стоит ли верить в примету.
Чаще всего на день рождения дарят такие украшения, как часы, сережки, кулоны, браслеты. Однако, легенды гласят, что такой подарок может привести к ссоре и разногласиям с человеком, которому его преподносят.
Некоторые даже верят, что подаренный украшения предзнаменуют слезы и расставание.
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