Считается, что приметы и суеверия предсказывают и предупреждают о вещах, которые обязательно случатся. Поэтому их нужно придерживаться, чтобы не накликать в свой дом беду. Одна из таких примет касается того, что нельзя дарить украшения любимому человеку. Podrobnosti.ua расскажут, стоит ли верить в примету.

Чаще всего на день рождения дарят такие украшения, как часы, сережки, кулоны, браслеты. Однако, легенды гласят, что такой подарок может привести к ссоре и разногласиям с человеком, которому его преподносят.

Некоторые даже верят, что подаренный украшения предзнаменуют слезы и расставание.

Читайте также, почему нельзя носить чужие вещи.