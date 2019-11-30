Почему нельзя носить чужие вещи: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Издавна считалось, что приметы и суеверия всегда предзнаменуют вещи, которые обязательно случатся. По этому их нужно придерживаться, чтобы не накликать в свой дом беду. Одна из таких примет касается того, что нельзя носить чужие вещи. Podrobnosti.ua расскажут, стоит ли верить в странную примету.
Говорят, чужие вещи приносят несчастья, а все потому, что они напитаны энергетикой человека, которому принадлежали и она не всегда положительная.
Полученные или подаренные вещи лучше всего не оставлять себе, если вы не хотите привнести в свою жизнь проблемы и негатив. Эти вещи могут быть прокляты, на них могут быть сглазы или же просто они могли принадлежать плохим людям.
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