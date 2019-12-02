Расстрел авто в Киеве: крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент - покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб мальчик. Ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык. Об этом сама певица рассказала на странице в Facebook.
"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш...крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток...в центре любимого города... Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", - написала Билык.
Напомним, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм он скончался в "скорой". .
По информации полиции, злоумышленник стрелял в депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева.
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