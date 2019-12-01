Расстрел авто в Киеве: отцом убитого ребенка оказался депутат и ресторатор [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover. Выяснилось, что он принадлежит бизнесмену и политику Вячеславу Соболеву, пишут "Буквы".
В салоне автомобиле был трехлетний сын Соболева. От полученных ранений ребенок умер в машине скорой помощи. Машину бизнесмена обстреляли, когда он отъехал от ресторана Mario.
Известно, что Соболев является владельцем этого ресторана, а также депутатом Киевского областного совета от "Блока Петра Порошенко".
Напомним, происшествие случилось на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. На место сразу же прибыли правоохранители.
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