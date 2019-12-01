В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover. Выяснилось, что он принадлежит бизнесмену и политику Вячеславу Соболеву, пишут "Буквы".

В салоне автомобиле был трехлетний сын Соболева. От полученных ранений ребенок умер в машине скорой помощи. Машину бизнесмена обстреляли, когда он отъехал от ресторана Mario.

Известно, что Соболев является владельцем этого ресторана, а также депутатом Киевского областного совета от "Блока Петра Порошенко".

Напомним, происшествие случилось на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. На место сразу же прибыли правоохранители.