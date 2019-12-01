В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент. Неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, в котором находился ребенок, от полученных травм он умер. Об этом сообщает "Информатор".
Происшествие случилось на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. На место сразу же прибыли правоохранители.
В городе ввели оперативный план "Сирена". С водительской стороны на переднем боковом стекле видны последствия выстрела.
Ранее сообщалось, что в супермаркете произошла жуткая перестрелка.
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