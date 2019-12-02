Во вторник, 2 декабря, в Киеве полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка и покушении на депутата Соболева.

Позже правоохранители собрали экстренный брифинг вместе с главой Нацполиции Украины Игорем Клименко и начальником полиции Киева Андреем Крищенко.

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Полицейские сообщили, что стрельба велась из соседнего дома. Известно, что подозреваемым 18 и 19 лет. Правоохранители изъяли оружие, из которого велось убийство. Вскоре будет произведен следовательский эксперимент с исполнителями преступления.

Основная версия покушения: финансово-экономическая деятельность отца ребенка.

Напомним, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм он скончался в "скорой".

По информации полиции, злоумышленник стрелял в депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева.

А также выяснилось, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.