Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: в полиции рассказали о стрелках [ Редактировать ]
Во вторник, 2 декабря, в Киеве полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка и покушении на депутата Соболева.
Позже правоохранители собрали экстренный брифинг вместе с главой Нацполиции Украины Игорем Клименко и начальником полиции Киева Андреем Крищенко.
Полицейские сообщили, что стрельба велась из соседнего дома. Известно, что подозреваемым 18 и 19 лет. Правоохранители изъяли оружие, из которого велось убийство. Вскоре будет произведен следовательский эксперимент с исполнителями преступления.
Основная версия покушения: финансово-экономическая деятельность отца ребенка.
Напомним, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм он скончался в "скорой".
По информации полиции, злоумышленник стрелял в депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева.
А также выяснилось, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.
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