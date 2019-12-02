Убийство ребенка в центре Киева: подозреваемые задержаны [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент. Неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, это было покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, который также находился в машине.
В понедельник, 2 декабря появилась информация о том, что правоохранители задержали двоих подозреваемых.
Об этом сообщает киевская полиция.
Так, на территории Святошинского района полицейские нашли автомобиль Kia Cerato, который был в розыске при проведении оперативного плана "Сирена".
Также отмечается, что сейчас следователи общаются с задержанными.
Ранее мы писали о том, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.
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