В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент. Неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, это было покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, который также находился в машине.

В понедельник, 2 декабря появилась информация о том, что правоохранители задержали двоих подозреваемых.

Об этом сообщает киевская полиция.

Так, на территории Святошинского района полицейские нашли автомобиль Kia Cerato, который был в розыске при проведении оперативного плана "Сирена".

Также отмечается, что сейчас следователи общаются с задержанными.

Ранее мы писали о том, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.