За одесского бизнесмена, "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина, которого НАБУ и САП подозревают в организации махинаций на таможне, внесли залог 70 млн гривен. Соответствующую информация подтвердил подозреваемый в популярной социальной сети.

Известно, что на сбор 70-и миллионов Альперину потребовалось всего 3 дня.

"Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал", - написал мужчина.

Раньше сообщалось о том, что "крестного отца контрабанды" задержали. А 26 ноября президент объявил о вознаграждении тому, кто "сдаст" Альперина.