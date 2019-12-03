Альперина отпустили за 70 миллионов [ Редактировать ]
За одесского бизнесмена, "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина, которого НАБУ и САП подозревают в организации махинаций на таможне, внесли залог 70 млн гривен. Соответствующую информация подтвердил подозреваемый в популярной социальной сети.
Известно, что на сбор 70-и миллионов Альперину потребовалось всего 3 дня.
"Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал", - написал мужчина.
Раньше сообщалось о том, что "крестного отца контрабанды" задержали. А 26 ноября президент объявил о вознаграждении тому, кто "сдаст" Альперина.
по теме
Убийство сына депутата: подозреваемый получал награду из рук президента
Подозреваемый в убийстве сына депутата получал награду от Порошенко
Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: в полиции рассказали о стрелках
В полиции рассказали о стрелках сына депутата в Киеве
Мужчина сломал ногу и стал миллионером
Американец благодаря перелому стал миллионером
В Днепре нашли два трупа в одеялах
В Днепре возле школы нашли два трупа, укутанных в одеяла