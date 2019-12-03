Экс-президента США экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
Экс-президент Соединенных Штатов Америки 95-летний Джимми Картер был экстренно госпитализирован. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте основанной бывшим американским лидером неправительственной организации "Центр Картера".
Известно, что экс-президент был доставлен в больницу в Джорджии в конце прошлой недели из-за "инфекции мочевыводящих путей".
"Он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет скорого возвращения домой", - отметили представители центра.
Раньше сообщалось о том, что экс-президент США перенес трудную операцию на мозге. А также скончался экс-президент Франции.
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