Экс-президент Соединенных Штатов Америки 95-летний Джимми Картер был экстренно госпитализирован. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте основанной бывшим американским лидером неправительственной организации "Центр Картера".

Известно, что экс-президент был доставлен в больницу в Джорджии в конце прошлой недели из-за "инфекции мочевыводящих путей".

"Он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет скорого возвращения домой", - отметили представители центра.

Раньше сообщалось о том, что экс-президент США перенес трудную операцию на мозге. А также скончался экс-президент Франции.