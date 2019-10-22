Вечером в понедельник, 21 октября, 39-го президента США Джимми Картера экстренно госпитализировали. Известно, что он упал в своем доме и сломал таз, сообщает The Hill.

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95-летнего Джимми Картера госпитализировали в медицинский центр Фиби Самтер в Америкусе, штат Джорджия, для наблюдения и лечения травмы, которая была описана как "незначительная".

Отмечается, что он в хорошем настроении и с нетерпением ожидает выздоровления дома.

Ранее сообщалось, что актриса из сериала "Друзья" попала в жуткое ДТП.