Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в день святого Прокла [ Редактировать ]
Фото: "ТСН"
Во вторник, 3 декабря, православные почитают память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Богословию он обучался у самого Иоанна Златоуста.
Что нельзя делать:
- Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.
- Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
Приметы на 3 декабря:
- Поленья трещат в печи - примета к тому, что будет морозный день.
- Перистые облака длинной полосой изогнулись - будет метель.
- Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре - будет ясная погода.
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