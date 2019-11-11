На 60-м году ушел из жизни знаменитый режиссер и сценарист Роман Хрущ. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

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Причина смерти режиссера не известна. Режиссер снял такие фильмы, как "Черный баран", "Печорин" и ленту "Фарт" с Евгением Цыгановым в главной роли. Помимо этого, он выступил сценаристом картины и одноименного сериала "Танкер "Танго" Бахтиера Худойназарова.

Ранее сообщалось, что на 70-м году ушел из жизни легендарный советский и российский композитор Юрий Маркелов.