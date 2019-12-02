Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоотчет украинцам о работе в последнюю неделю. Соответствующий ролик размещен на странице главы государства.

"Рада на этой неделе работала в Комитетах. Но Правительство работало. Я просил о погашении задолженности и спасибо Кабмину за то, что услышали. Долги до конца года будут погашены", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что на школьные автобусы в сельской местности было выделено 600 млн гривен, еще 400 млн гривен на ремонт столовых и питание.

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Глава государства отметил, что на теперь лечение инсульта, инфаркта и роды будут в Украины совершенно бесплатными.

"Ми также работаем над снижением цены на газ и тарифов на отопление этой зимой", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что подписал закон о незаконном обогащении. Он отметил, что теперь все, что было нажито незаконным путем будет отобрано и продано, а деньги вернутся снова в бюджет страны.

Зеленский также обратился к украинцам и попросил не обращать внимания на кричащие лозунги и фальшивую "зраду".

Я буду более уверенно себя чувствовать (на "нормандском саммите" - ред.), если буду знать, что за мной страна и народ, который мне доверяет, - подчеркнул президент.

Раньше сообщалось го том, что Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе. А также предложил новый формат переговоров по Крыму