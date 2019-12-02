Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму [ Редактировать ]
В понедельник, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский предложил вести переговоры о возвращении Крыма с Россией при участии США. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborczа.
"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал он.
Президент отметил, что будет поднимать этот вопрос на нормандской встрече 9 декабря в Париже.
"Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе.
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