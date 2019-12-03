Українські реалії та литовський досвід: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко висловив думку партії щодо земельної реформи за круглим столом [ Редактировать ]
Українські реалії й литовський досвід. У Києві зібрались аграрії, нардепи та екс-міністр сільського господарства Литви. Говорили про продаж землі й помилки, яких свого часу припустилися у Вільнюсі. Кому й за скільки продавати? - з'ясовували мої колеги.
Українські аграрії б’ють на сполох. Кажуть, українська земля має належати державі, або громадам. А зняття мараторію на продаж, дасть можливіть закордонним компанія утворити в нашій країні агрохолдінги, які витіснять з ринку мале і середнє фермерство.
"Они будут выращивать технические культуры и они не заинтересованы. Эти технические культуры перерабатываются не всегда даже в нашей стране. Им не интересно будет ли тут животноводство, будет ли здесь овощеводство и так далее. Этим будет заниматься только мелкий фермер", - говорить Дмитро Казацький, директор ТОВ "Гранум".
10 років на реформу, жорсткий контроль і обмеження на придбання земельних угідь. Екс-міністр сільського господарства Литви Казіс Старкевичус, поділився своїм досвідом впровадження земельної реформи. Каже, 2009-го один гектар коштував понад 3 тисячі доларів, після вступу до ЄС ціна зросла. Також була заборона на придбання іноземцями. Втім,закордонні компанії знайшли прогалини в литовському законодавстві.
"Не было возможность покупать, но иностранцы покупали. Как покупали? Через бывшие колхозы, через кооперативные отношения. Они просто покупали весь этот бывший колхоз и так вошли. Сейчас у нас иностранцев, которые владеют землей не больше 2 процентов земли они владеют", - говорить Казіс Старкевичус, екс-міністр сільського господарства Литви.
Голова комітету Верховної ради з питань аграрної та замельної політики Микола Сольський запевнив, у законопроєкт внесуть правки і він суттєво відрізнятиметься від документу, який прийняли у першому читанні.
"Є хороші правки, які я думаю будуть враховані щодо заборони продажу корпоративних прав юросіб іноземцям, є багато інших непоганих правок. Ну їх багато. їх більше ніж 3 тисяч. Деякі відвертий спам. для того щоб затягнути процеси законотворчі, а деякі по суті, нормальні, будуть враховуватися", - говорить Микола Сольський, голова комітету Верховної ради України з питань аграрної та замельної політики.
В "Опозиційній платформі - За життя заявили, готові долучитися до земельної реформи. Втім, в Україні досі залишається відкритим питання справедливого розпаювання землі.
"У нас на самом деле есть проблема - нераспаеваная земля. Ее примерно 10 млн гектаров и у нас 6 млн людей получили паи, а остальные, там около 20 млн не получили. Причем, если по горожанам есть аргументация, что они там получили часть заводов, кто-то ваучеры. Есть в селе люди, которые тоже живут в селе, врачи учителя, рядом с теми, кто получил паи, есть люди, которые их не получили. Теперь поставим ситуацию, когда начинается продажа, кто-то получает 15-16 тысяч доларов, а рядом с ним человек ничего не получил. Это коллосальный будет скандал и колоссальный раскол в селе", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
Якщо земельну реформу проведуть без референдуму, не дослухаючись до побажань громад, то в країні можуть розпочатися массові протести, вважає Юрій Бойко.
"В том виде, в котором он был внесен в парламент - это реально политическая социальная провокация. Люди уже поняли, что их обманывают, люди доведены до последней стадии и собираются выходить на публичные акции, потому что они понимают, у фермеров отбирают бизнес, они не в состянии выдержать конкуренции с большими холдингами. Селяне поняли, что если уходит фермер из села, то села не будет, потому что только фрмер создает рабочие места в селе, а агрохолдинги их не создают", - говорить Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
За підсумками круглого столу учасники звернулися з офіційним листом до профільного комітету Верховної ради, з вимогою не поспішати з голосуванням щодо земельної реформи. Вони вимагають ретельно доопрацювати документ.
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