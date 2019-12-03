Граната й погрози в записці. Сьогодні вночі в Харкові невідомі напали на офіс регіонального осередку партії "Опозиційна платформа - За життя", там же розташована і громадська приймальня нардепа Юрія Бойка. Усі подробиці далі.

Керівник громадської приймальні народного депутата Юрія Бойка розповідає - співробітниця офісу, яка прийшла на роботу о дев'ятій ранку, побачила залитий фарбою фасад та понівечену табличку. А ще послання з вибухівкою.

"Вот здесь на поручень была привязана, ну как мы поняли, взрывоопрасное средство, по виду внешнему напоминало гранату, здесь была записка, ничего, естественно, она не тронула", - говорить Ірина Хижняк, керівниця громадської приймальної.

Жінка викликала поліцію. Забирали гранату вже вибухотехніки.

"На місці поліцейські виявили учбову гранату-муляж зі запалом до неї. Речові докази вилучені. На даний час вирішується питання щодо кваліфікації події за кримінальним кодексом України", - говорить Ганна Третьякова, інспекторка відділу комунікації ГУНП в Харківській області.

Камери відеоспостереження зафіксували 4 чоловіків у чорному форменому одязі. За п'ять з половиною місяців роботи приймальні - це десятий напад. В регіональному осередку партії "Опозиційна платформа - За життя" його розцінюють як спробу залякати.

"Ті репресії, що розпочалися до членів нашої організації, до керівного складу, на фоні повної підтримки населенням та зростання рейтингу "Опозиційної платформи – За життя", не призведуть до припинення діяльності приймальні, а тим, хто це влаштовує, можу сказати, що дивний спосіб опанування, коли вночі максимум розфарбовується, не хочуть чути опонентів, і здійснюють злочини згідно кримінального кодексу України", - говорить Василь Россіхін, заступник голови обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".

Попри напади, тиск та залякування офіс та громадська приймальня партії "Опозиційна платформа -За життя" свою роботу не припинятимуть.