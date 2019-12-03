Замість ремонту лікарень - будиночок Діда Мороза за ціною сорока трамваїв. У Харкові затвердили бюджет міста. І його пріоритети викликали шквал критики серед експертів. На що і скільки витрачатимуть? - про це в матеріалі.

Ухвалений кошторис Харкова перевищив 12 мільярдів гривень. Та назвати його бюджетом розвитку та добробуту для харків'ян навряд чи можна. Якщо проаналізувати сухі цифри, з'ясовується, що місто практично не заробляє.

"Ті схеми, які є в місті, вони фактично позбавляють місто заробітка. Якщо наприклад ми говоримо про паркування, то лише 67 коп на день отримує міський бюджет від 1 паркомісця. Насправді, всі ми знаємо, що 5 грн коштує 1 година парковки і в місті на загальних парковках і 25-30 грн на добу в спальних районах", - говорить Ігор Черняк, депутат Харківської міськради.

Хоча самі лише парковки могли б принести Харкову додаткові 150 мільйонів на рік. Що ж до видатків на охорону здоров'я - вони рекордно низькі. Субвенцій від держави надійде менше, бо ці гроші місто має заробити самостійно. Мерія ж вирішила - краще реконструювати зоопарк, а не лікарні.

"Капітальні видатки у сфері охорони здоров'я складуть лише 90 млн на рік. 90 млн на рік - це вибачте менше ніж 3 долари в перерахунку на одного мешканця Харкова на один рік. При цьому ми знову ж таки бачимо - півмільярда виділено на реконструкцію Харківського зоопарку, значна кількість коштів знову ж таки на сквери, парки, фонтани і так далі", - говорить Ігор Черняк, депутат Харківської міськради.

Лише за один будиночок Діда Мороза на площі місто, а значить, усі харків'яни, заплатять шість мільйонів гривень.

"Что такое 6 млн. грн. на одном домике - это 40 трамваев. Харьковчане знают какой подвижной состав города Харьков. Убитые трамваи в хлам. Это дрифт кар называют, потому что постоянно сьезжают и дрифтуют. Но новый год собираются праздновать с размахом. Я думаю, будет освоено 50 млн. грн. Это и элюминация двух улиц - Сумская, Пушкинская. Сейчас Харьков может повторить судьбу Алчевска. Морозы ударят и прорывы теплотрас начнуться. Они то уже есть, Харьков весь с дырками. ", - говорить Андрій Ільгов, керівник ГО "Всеукраїнська антикорупційна палата".

Колишній депутат міськради порівнює сучасний Харків із гнилим яблуком у золотій шкірці.

"То есть, кусаешь его, оно сверху золотое, а внутри гнилое. Почему? Потому что на зоопарк они выделили по-моему полмиллиарда грн. В то же время, сократили финансирование теплосетей на 100 млн. Этого же не видно, что под землей. Вот сейчас, он считает, что люди перемерзнут, пересидят без горячей воды и потом к выборам это забудут. Зато сходят в парки, в этот нереально дорогой дом Деда Мороза", - говорить Дмитро Марінін, депутат харківської міської ради (2010 - 2015)

Народний депутат Олександр Фельдман вважає, - розподіляти бюджетні кошти мали б самі харків'яни.

"Хотел бы сказать харьковчанам, что весь бюджет - это и есть труд харьковчан. Это и есть налоги, которые они платят. И они имеют право знать как "расподиляются" деньги которые они платят. Куда они идут и на что, какая стоимость услуг на строительство и т.д. Может быть, харьковчане подсказали бы, что не только центр города нужно украшать и покупать домики для Деда Мороза, которые можно и бесплатно сделать. А пошли бы деньги на больницы, которые находятся мягко говоря в ужасном состоянии. Вот на окраине по дороге зимой можно только трактором проехать", - говорить Олександр Фельдман, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

А поки ж на тлі коштовної зимової ілюмінації парують незариті гнилі труби тепломереж. Через прориви цілі мікрорайони будуть взимку без гарячої води. А лагодять усе це у морози співробітники комунального підприємства, які три місяці не отримували зарплатні.