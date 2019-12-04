Девятиклассник изнасиловал 11-летнюю девочку [ Редактировать ]
В России девятиклассник изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом пишет Znak.com.
Происшествие случилось в одной из квартир дома.
Известно, что 15-летний школьник был знаком с 11-летней девочкой. Обстоятельства пока устанавливаются и не разглашаются в интересах следствия. Школьника задержали.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК России ("Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста").
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Раньше сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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