В России девятиклассник изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом пишет Znak.com.

Происшествие случилось в одной из квартир дома.

Известно, что 15-летний школьник был знаком с 11-летней девочкой. Обстоятельства пока устанавливаются и не разглашаются в интересах следствия. Школьника задержали.

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В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК России ("Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста").

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Раньше сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.