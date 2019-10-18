В Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей [ Редактировать ]
В Одессе произошла жуткая ситуация. В полицию обратилась одна из жертв десяти мужчин-насильников. Об этом сообщили в управлении полиции Одесской области.
По предварительным данным, несовершеннолетние познакомились с мужчиной, который приехал к ним. Вместе с новым знакомым на его автомобиле девочки приехали в Одессу на прогулку.
Новый знакомый привез девочек в частный дом, где со слов потерпевших, их изнасиловали порядка десяти мужчин. На данный момент возбуждено уголовное дело.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве поймали педофила. А также иностранец надругался над девочкой, а затем зверски убил.
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