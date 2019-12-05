Президент Украины Владимир Зеленский выступил с важным заявлением. Он отметил, что страна стремится достичь мира дипломатическим путем, но мощная армия делает позицию государства увереннее и крепче. Соответствующую информацию он озвучил в ходе выступления по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины.

"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил украинских военных - храбрых мужчин и женщин - за стойкость, мужество, невероятную силу и волю.

"И это - не просто формальные, протокольные слова по случаю праздника. Это аксиома, не требующая доказательств... Сегодня украинцы доверяют армии больше, чем любым другим органам или учреждениям. Это справедливо, логично и абсолютно заслуженно. Ведь именно вы защищаете нашу независимость во время войны на востоке страны и после аннексии Крыма Россией. Мы никогда не забудем страшной цены, которую пришлось заплатить для защиты нашего суверенитета. Это - тысячи раненых и тысячи погибших воинов, наших героев, отдавших свою жизнь за Украину, за каждого из нас", - подчеркнул Зеленский и призвал присутствующих почтить память павших минутой молчания.

Глава государства поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестное выполнение долга, честь, отвагу и героизм. Он пожелал защитникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины.

Также по случаю Дня Вооруженных сил Украины президент вручил государственные награды.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский встретился с представителями церквей. А также Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече".