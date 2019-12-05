Українські миротворці прибули до Демократичної Республіки Конго [ Редактировать ]
Українські миротворці під егідою ООН напередодні прибули до Демократичної Республіки Конго. Там почалася ротація нашого контингенту в місті Гома, де тривають бої з терористичними угрупованнями. Ексклюзивний репортаж із місця подій - від Геннадія Вівденка.
У львівському аеропорту перед вильотом досвідчені військові шикуються і отримують бойове завдання.
Чергова ротація українських миротворців до Демократичної Республіки Конго. Більше ста воїнів - десантники, піхотинці, льотчики зараз вирушають у далеку країну, щоб захищати інтереси світової спільноти - там, на далеких рубежах.
"Зараз обстановка там трохи ускладнилася, вимагають від місії ООН виконання своїх завдань", - говорить Мухамад Буланбаєв, офіцер Збройних сил України.
Йдеться про посилення нападів з боку місцевих сепаратистів на сході країни. Майже десять років тут захищає місцеве населення український контингент у складі 18 окремого вертолітного загону. За останній місяць посилилися напади на багатонаціональні загони ООН. Наші ж - лише цими тижнями здійснили понад сотню бойових вильотів. Українським хлопцям підготували гідну зміну.
"Сумувати буду за домом, але виконувати свої обов'язки, згідно посади і піднімати рівень нашої держави на міжнародному рівні. Вже четверта ротація: Конго, Ліберія, Котдівуар, - не страшно", - зазначив Олександр, інженер, військовослужбовець Збройних сил України.
"Будемо підтримувати рівень держави. Звичайно, ми всі тут готові", - запевнив Олег, військовослужбовець Збройних сил України.
Піхотинець Богдан, котрий пройшов горнило війни на сході, так далеко вирушає вперше.
"Мені відомо - наш українській контингент має там дуже високий авторитет. Ми досвідчені у нас і своя війна і там ми допомагаємо і в ООН нас дуже поважають і я гордий, що я маю можливість допомогти у цій ситуації", - зазначив Богдан, військовослужбовець Збройних сил України.
Український борт прибув до міста Гома у Конго близько опівдня. Понад десять годин перельоту - і на нашій базі бойові побратими шикуються й передають ротацію новоприбулим.
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