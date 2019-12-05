Замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб рассказал о том, что национальная валюта может укрепиться в несколько раз. Это произойдет в случае успешных реформ, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он привел пример, как после отказа от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты некоторых стран в какой-то период укреплялись в два и более раз.

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Сологуб убежден, что в Украине могут происходить похожие процессы, если правительство будет проводить те же реформы, что страны Восточной Европы.

"Я очень надеюсь на те реформы, которые делают в правительстве. Это очень важные вещи. Но если за ними будут приходить инвестиции, то это будет влиять на курс", - сказал он.

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