Гривна снова бьет рекорды: в НБУ обяснили ситуацию [ Редактировать ]
Укрепление курса гривны - это позитивный процесс. Это свидетельствует о том, что к украинской валюте вырос уровень доверия. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.
Олег Чурий сообщил, что укрепление гривны - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.
По его словам, избыточное предложение валюты и связанное с ним укрепление гривны - это не следствие исключительно притока инвестиций нерезидентов в государственные облигации правительства.
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