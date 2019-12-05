Укрепление курса гривны - это позитивный процесс. Это свидетельствует о том, что к украинской валюте вырос уровень доверия. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

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Олег Чурий сообщил, что укрепление гривны - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.

По его словам, избыточное предложение валюты и связанное с ним укрепление гривны - это не следствие исключительно притока инвестиций нерезидентов в государственные облигации правительства.