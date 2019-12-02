Китай ввел санкции против США [ Редактировать ]
В понедельник, 2 декабря, в Китае ввели санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом сообщает Reuters.
Пекин ввел санкции из-за поддержки протестующих в Гонконге.
"Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок "американских морских судов" на заход в Гонконг", - сообщило агентство.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз ввел санкции из-за "выборов" на Донбассе.
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