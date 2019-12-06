У Білому домі запалили новорічну ялинку. В урочистій церемонії взяли участь Дональд Трамп разом з першою леді Меланією.

У США різдвяне дерево не встановлюють, а висаджують поблизу головної президентської резиденції. Цьогорічну ялинку служба національних парків висадила наприкінці жовтня. Зелена красуня заввишки 9 метрів. На прикраси пішло 50 тисяч лампочок та з півтисячі велетенських іграшкових зірок.